Отбивал вражеский штурм под Бахмутом: на фронте погиб 'айдаровец', сын депутата Бучанского райсовета Богдан Бородай

В бою с врагом под Бахмутом на Донетчине погиб воин Богдан Бородай на позывной "Чак" с Киевщины. Он воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

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Защитнику было 26 лет. О потере сообщил отец Героя – депутат Бучанского районного совета Вадим Бородай, тоже служивший в ВСУ.

"Легких тучек, сынок", – написал он.

Богдан Вадимович Бородай родился в 1997 году в Бородянке. Как и отец, парень получил военное образование: после школы учился в Черниговском военном лицее с усиленной военно-физической подготовкой, а дальше – в Военном институте КНУ им. Тараса Шевченко.

Молодой человек жил в селе Микуличи, которое входит в Немишаевскую поселковую громаду Киевской области.

"Ответственный, искренний, добрый, готовый всегда прийти на помощь, жизнелюбивый, общительный, имел активную жизненную позицию, большой правдолюб", – отметили в ведомстве.

С полномасштабным вторжением РФ в Украину Богдан встал на защиту родной земли. Служил в рядах 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", подчиненного Минобороны.

Жизнь "Чака" оборвалась 1 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута – он погиб в результате вражеского артобстрела.

"Отважный тигр вместе с двумя побратимами отбивали вражеский штурм. В результате котрбатарейного артиллерийского огня все ребята погибли. Сегодня меня известили, что моего сына больше нет..." – отметил отец воина 3 февраля.

В тот день в Немишаевской громаде объявили траур и отменили благотворительный концерт, запланированный на следующий день. О времени и месте прощания с Богданом Бородаем землякам сообщат дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу невосполнимой потери. Пусть светлое воспоминание об отважном защитнике навсегда останется в памяти всех, кто его знал, любил и чтил, а душа погибшего обретет вечный покой", – добавили в Немишаевском поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля на Бахмутском направлении погиб 46-летний воин Василий Беренок из Иванкова Киевской области. Он защищал Украину с 2015 года.

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