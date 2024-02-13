Давал отпор оккупантам на Донетчине: на фронте погиб воин 'Эдельвейса' из Коломыи

На восточном направлении фронта в боях погиб воин Петр Иванович из города Коломыя Ивано-Франковской области. Он воевал в составе одного из штурмовых батальонов бригады "Эдельвейс".

Защитнику было 46 лет, родные некоторое время не имели с ним связи. Но в эти дни Герой возвращается домой "на щите", сообщил городской голова Богдан Станиславский.

"Искренние соболезнования семье и близким. Эта страшная боль с вами разделяет вся наша громада. Петр был храбрым и отважным. Мы все перед ним в долгу за защиту Украины и каждого из нас", – написал он.

По данным родных, Петр Богданович Иванович был 1977 года рождения, они считали его пропавшим без вести, потому что в конце января потеряли с ним связь. К сожалению, надежды увидеть воина живым не оправдались.

Коломынянин служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й ОГШБр "Эдельвейс", давал отпор оккупантам в Донецкой области. Он погиб 10 февраля, получив несовместимые с жизнью ранения из-за сброса взрывного устройства с вражеского дрона.

В этот вторник в Коломне ожидают прибытия скорбного кортежа с телом воина. Земляков попросили достойно встретить его и провести защитника в последний земной путь. Прощание с Петром Ивановичем состоится 14 февраля, похоронят Героя на Аллее Славы.

"13-14 февраля объявлены Днями траура в Коломыйской громаде. Отмечаю всем, что развлекательные и громкие мероприятия должны быть отменены. Пусть воин покоится с Богом. Вечная память, честь и слава", – добавил мэр города.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с оккупантами под Бахмутом погиб 23-летний воин Роман Попадинец с Ивано-Франковской области. Молодой человек вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту Украины, служил пулеметчиком в штурмовой роте.

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