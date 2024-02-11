Навсегда 23: в боях под Бахмутом погиб пулеметчик с Прикарпатья. Фото

В боевых столкновениях с врагом на Бахмутском направлении фронта погиб молодой воин штурмовой роты Роман Попадинец из Ивано-Франковской области. Он вернулся из-за границы, чтобы стать в защиту Украины, служил пулеметчиком.

Защитнику навсегда осталось 23 года. О потере сообщил Надвирнянский городской голова Зиновий Андреевич.

Попадинец Роман Игоревич, 06.11.2000 г. р., был из города Надворная. Его вспоминают как сильного, выносливого, талантливого, справедливого и честного человека, слишком доброго для этого мира.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, он не колеблясь вернулся из-за границы и уже с марта 2022 года вступил в ряды ВСУ.

"Никакой боязни, только взгляд вперед! И никак иначе, ни шагу назад", – всегда отмечал защитник.

В войске Роман служил пулеметчиком второго отделения огневого поражения первого штурмового взвода штурмовой роты одной из бригад. Погиб солдат 1 февраля 2024 года, во время выполнения боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донетчины.

"Сколько еще Героев заберет война... Самое главное, что мы должны сделать сейчас – не позволить ни современным, ни грядущим поколениям забыть подвиг наших защитников, таких как Роман! Искренние соболезнования семье! Вечная память Герою! Навсегда 23!" – отметил городской голова.

На днях Попадинец Роман Игоревич навсегда вернулся домой "на щите". Земляки в последний раз встретили живым коридором молодого и смелого воина. Прощание с ним состоится в Надворнянщине 12 февраля.

"Сын. Друг. Воин... Настоящий, мужественный и в то же время добрый и позитивный. Все, кто был знаком с Романом, вспоминают только лучшее. Память о нем будет жить вечно..." – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, спасая раненых на войне украинских воинов, погибла боевой медик Наталья Бокоч из Закарпатья. Она вернулась из Венгрии и в 2023 году встала на защиту Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!