Была любящей матерью и отличным врачом: на войне погибла защитница из Закарпатья Наталья Бокоч

Спасая раненых на войне погибла закарпатская боевая медикиня Наталья Бокоч. Она стала на защиту Родины в 2023 году.

Об этом сообщают знакомые украинской защитницы в Facebook. Наталья Бокоч с 1998 года работала фельдшером выездной бригады, в 2011-2013 – старшим фельдшером Хустской СЭМД.

Впоследствии женщина уехала в Венгрию, но в 2023 году вернулась в Украину и вступила в ряды Вооруженных сил. Для достижения профессиональной подготовки по спасению раненых Наталья прошла практику в Англии в Красном кресте.

"Была любящей матерью, хорошей подругой, прекрасным врачом, человеком Светлой Души, отважной и решительной женщиной, трагически погибшей на линии фронта, защищая нас и нашу Родину. Она была Героем, она уложила свою жизнь, спасая чужие, в борьбе за свободу и будущее Украины. Мы гордимся и никогда не забудем" – рассказывают о Наталье Бокоч ее близкие.

О дате и времени прощания будет дополнительная информация.

Напомним, 4 февраля в Харьковской области погиб врач, капитан Игорь Мельник из Киевщины. Он практически с первых дней полномасштабной войны служил начальником медпункта воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб 26-летний воин из Ровенщины Дмитрий Швирид. Защитник служил по контракту в Нацгвардии, прошел много горячих точек, в Луганской области получил ранения, но вернулся к собратьям на фронт.

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