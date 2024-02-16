Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб молодой защитник из Одесской области. Фото
Защищая Украину, погиб воин из Одесской области Александр Паламарчук. Ему было всего 26 лет.
Тело Героя, возвратившегося домой на щите, земляки встретили 15 февраля. Трагическое известие сообщили в Великомихайловской ОТГ.
"Встречаем на щите снова нашего Защитника, мужественного воина Паламарчука Александра (житель села Гиржовое)... Склоняем головы в скорби за мужественным защитником родной земли, защитником Украины. Выражаем искренние соболезнования семье Героя. Герои не умирают, они встают в ряды небесного воинства, навеки оставаясь в нашей памяти. Вечная память защитнику Украины Александру Паламарчуку", – говорится в сообщении.
Только 21 января воин встретил свой 26-й день рождения.
Когда и где Александр Паламарчук принял свое последнее сражение, в громаде не сообщили.
15 февраля тело воина на малой родине встретили живым коридором. Чин похорон состоится 16 февраля, начнется он в 11:00.
Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб реконструктор из Тернопольской области. Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.
Также сообщалось, что в больнице от полученных ранений скончался военный из Киевской области Виталий Задорожный. Герой навсегда останется 39-летним.
А в Одесской области встречают тело 22-летнего защитника Владислава Шестова. Воин был уроженцем Измаильского района.
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