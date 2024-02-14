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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 22-летний защитник с Одесчины. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
5,4 т.
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 22-летний защитник с Одесчины. Фото

Украинский защитник из Одесской области Владислав Шестов погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Герою навсегда осталось 22 года.

О потере сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде во вторник, 13 февраля. Там рассказали, что воин был жителем села Муравловка Измаильского района Одесщины.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 22-летний защитник с Одесчины. Фото

"Война продолжает забирать лучших… Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб житель села Муравловка, 22-летний Владислав Шестов", – сообщили в громаде.

О дате похорон обещают сообщить дополнительно.

"Это неописуемая потеря, боль, которую никогда ничем невозможно залечить… Сочувствуем, скорбим вместе с вами… Вечная память Герою Владиславу", – говорится в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 22-летний защитник с Одесчины. Фото

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