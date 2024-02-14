Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 22-летний защитник с Одесчины. Фото

Украинский защитник из Одесской области Владислав Шестов погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Герою навсегда осталось 22 года.

О потере сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде во вторник, 13 февраля. Там рассказали, что воин был жителем села Муравловка Измаильского района Одесщины.

"Война продолжает забирать лучших… Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб житель села Муравловка, 22-летний Владислав Шестов", – сообщили в громаде.

О дате похорон обещают сообщить дополнительно.

"Это неописуемая потеря, боль, которую никогда ничем невозможно залечить… Сочувствуем, скорбим вместе с вами… Вечная память Герою Владиславу", – говорится в сообщении.

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