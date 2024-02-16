'Война забирает лучших': в боях за Украину погиб реконструктор с Тернопольщины. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь известного в Тернопольской области реконструктора Романа Кулика. Он служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.

Детали и место гибели защитника не указываются. О потере сообщил его коллега и тоже воин Александр Иванюк.

"Друзья, на фронте погиб многим известный нам друг, реконструктор и воин Роман Кулик. Родом из Чорткова. По детскому был наивный, немного странноватый, но очень добрый и щедрый. Хотя нелегкая жизнь его должна была сделать черствым и невеждой", – написал он.

В соцсообществе "Наш край – Чертковщина" добавили, что Роман Кулик служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде (Слобожанская) в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Знакомые и друзья опубликовали ряд постов, выражая соболезнования родным и близким воина.

"Ты был настоящим другом. Помню, как приехал ко мне на позиции, как привозил мне вкусности. А теперь тебя нет. Почивай с миром. Вечная и светлая память Герою Украины!" – указала подруга погибшего защитника.

"Волонтер, военный 81 ДШБ Роман Кулик, г. Чортков. Боль. Печаль. Слезы. Вечная память тебе, брат Ромчик… Соболезнования родным", – отметила Маруся Катернюк.

"К сожалению, мы вместе многое не успели сделать и воспроизвести, но спи спокойно... Мы будем тебя помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться. Ты ушел как мужчина, как воин! Смерть твоя лучшая из всех! – добавил Александр Иванюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 46-летний защитник Роман Ширма с Тернопольщины. Когда в Украину пришла великая война, он оставил намерение работать за границей и стал главным сержантом роты БпАК в рядах 33-й ОМБр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!