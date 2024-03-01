'Это большая потеря для всех': в боях за Украину погиб 23-летний доброволец Харьковщины. Фото

На войне за свободную Украину погиб молодой воин Хаффари Карим Ахмедович из Харьковской области. Защитнику было всего 23 года.

О потере земляка сообщили на Facebook-странице Циркуновской общины в Харьковском районе. Он отправился на фронт как доброволец, чтобы защищать свою родную землю от русских оккупантов.

"Это большая потеря для всех нас, Карим был настоящим героем, отдавшим свою жизнь за свою страну. Его преданность и мужество никогда не будут забыты. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина", – пишут в общине.

Хаффари Карим Ахмедович, 2000 года, учился в Русско-Тишковском лицее. В учебном заведении его упоминают как веселого и жизнерадостного юношу, являвшегося настоящим патриотом своего государства.

"Еще одна потеря Русско-Тишковского лицея. 26 февраля 2024 года поступило трагическое известие о гибели Хаффари Карима Ахмедовича, 2000 года рождения, который добровольцем пошел на фронт защищать родную украинскую землю. Веселый и жизнерадостный юноша имел пылкое сердце патриота, мужественно встал в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы его страна могла мирно жить и процветать. К сожалению, юную жизнь оборвала вражеская рука. Вечная слава Герою! Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина", – пишут работники учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в бою с врагом под Угледаром погиб воин, режиссер монтажа телеканала XSPORT Антон Яковенко. Он с первых дней полномасштабной войны защищал Украину в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб депутат от партии "Слуга народа" из Ивано-Франковской области Андрей Зеленчук. Жизнь Героя оборвалась на Запорожском направлении на фронте 27 февраля.

Напомним, в боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник из Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.

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