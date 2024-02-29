Имел отличие президента: на фронте погиб депутат от 'Слуги народа'

На войне против российских окупантов погиб депутат от партии "Слуга народа" из Ивано-Франковской области Андрей Зеленчук. Жизнь Героя оборвалась на Запорожском направлении на фронте 27 февраля.

О потере сообщили на официальной Facebook-странице "СН". Зеленчук был депутатом Верховинского районного совета.

В политсиле отметили, что он был настоящим патриотом Украины и пошел на фронт добровольцем с первых дней полномасштабной войны, начатой Россией.

"Андрей был вместе с командой "Слуги народа" с начала президентской кампании. Настоящий патриот Украины, он пошел на фронт добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения. Он до последнего вздоха защищал родную землю и верил в победу", – говорится в сообщении.

У героического защитника Украины осталось две дочери, жена и мама.

Андрей Зеленчук родился 8 декабря 1981 года. Перед вторжением России находился был депутатом Верховинского районного совета восьмого созыва. В Силах обороны Украины служил командиром разведывательного отделения разведывательного взвода, был старшим сержантом.

Воин был награжден отличием президента Украины и памятным нагрудным знаком "За оборону Украины", говорится на сайте Верховинского райсовета.

"Побратимы, родные, коллеги и друзья уважали Андрея за присущую ему честность, простоту, искренность и жизнерадостность и вспоминают о нем как о веселом, добром и порядочном человеке. Верховинский районный совет выражает искренние соболезнования матери Марии Дмитриевне, жене Алле Дмитриевне, дочерям Андрианне и Ярине, сестре Надежде с племянниками и всем, кто знал Героя", – сказано в сообщении.

1 марта на территории Верховинского района объявили днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник из Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.

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