Последний бой принял под Угледаром: на фронте погиб режиссер монтажа канала XSPORT Антон Яковенко. Фото

В бою с врагом под Угледаром погиб воин, режиссер монтажа телеканала XSPORT Антон Яковенко. Он с первых дней полномасштабной войны защищал Украину в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

О потере сообщили его друзья и коллеги. Больше о защитнике рассказал главный редактор, комментатор спортивного канала Александр Сукманский.

Антон Яковенко был родом из города Долинская Кропивницкого района Кировоградщины. Учился на историческом факультете КГПУ имени Винниченко. Жил с семьей в Киеве, работал режиссером монтажа на XSPORT.

Однокурсники отметили, что Антон любил "Металлику", комиксы и Украину. А коллеги добавили, что это был профессионал своего дела, добрый, жизнерадостный и искренний.

"Мне очень хотелось бы никогда не писать эти слова… Но придется. На войне погиб наш друг и коллега Антон Яковенко. Об этом сообщила его супруга. Антон работал на телеканале XSPORT режиссером монтажа различных проектов, делал промо или, как понятнее, зрителям – анонсы наших программ и трансляций", – написал Сукманский.

Он подчеркнул, что вместе с Яковенко они делали хоккейный еженедельник "Ледниковый период". А в общем руки, фантазия и творческий подход Аннона создали очень много контента для зрителей.

Однако с первого дня полномасштабного российского вторжения он пошел защищать страну, сменив клавиатуру и монитор на АК-74. На Facebook-странице защитник часто публиковал фото и оставлял короткие посты о военных буднях. Больше о своем боевом пути рассказал в мини-интервью, опубликованном на сайте телеканала ко второй годовщине Великой войны. Он говорил о Мощуне, Нью-Йорке, Угледаре и вообще впечатлении от войны.

Сукманский добавил, что в крупных компаниях не все сотрудники знают друг друга лично, но за эти два года Антон Яковенко неоднократно пересказывал приветы всему коллективу XSPORT, интересовался делами коллег, абсолютно искренне болел за всех и за каждого. Антон всегда мало рассказывал о себе, а на вопрос о всей тяжести и ужасе войны просто говорил: "Ай, тяжело… Но мы держимся! Надо эту сволочь выгнать".

"За время войны мы виделись дважды, когда Антон приезжал в непродолжительные недельные отпуска. Всегда было неудобно отбирать его время, которое он мог бы провести с семьей. Но Антон находил возможность увидеться, поговорить о личном, о работе, поинтересоваться, все ли хорошо у каждого из нас, кого он защищал, находясь там – на нуле. Всегда на позитиве – это о нем", – рассказал главный редактор телеканала.

Свой последний бой минометчик 72-й ОМБр Антон Яковенко принял в Угледаре на Донетчине. У погибшего Героя остались жена, маленькая дочь, отец и брат. Будут хоронить защитника в столице, более подробную информацию о прощании близкие сообщат дополнительно.

"Мы искренне сочувствуем семье Героя. Никакие слова не смогут утолить боль этой потери... Держитесь... Мы никогда не забудем тебя, Антон. Любим тебя, друг. Спасибо за твой подвиг. Спи спокойно", – подытожил Александр Сукманский.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля Львов простился с воспитанником местного футзала, 18-летним Богданом Козаком, погибшим в боях за Авдеевку. Молодой спортсмен воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, в марте ему должно было исполниться 19 лет.

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