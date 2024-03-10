Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб сапер с Тернопольщины. Фото

Тернопольщина встречает еще одного воина, возвращающегося домой на щите. Олег Грибик из села Прошова погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Молодой воин был сапером. Трагическое известие сообщил глава Великогаевской громады Олег Кохман.

"На Донецком направлении, выполняя свой долг, погиб сапер инженерно-саперного отделения, житель села Прошова – Олег Игоревич Грибик (1990 года рождения). От себя лично и всей Великогаевской громады выражаю искренние соболезнования матери Любви, брату, бабушке, всем родным и знакомым погибшего Героя. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами. Вечная память и слава украинскому Воину!" – отметил чиновник.

Кохан добавил, что информацию о дате встречи Героя сообщат впоследствии.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Константин Булкин пал на восточном фронте. Ему было всего 26 лет.

Также сообщалось, что, защищая Украину, погиб воин из Одесщины. Дома 38-летнего Андрея Шпарика ждали четверо детей.

Кроме того, стало известно, что на фронте погибли двое бойцов 3-й ОШБр Александр Проценко и Евгений Ф. Оба были фанатами херсонского "Кристала".