Были фанатами херсонского 'Кристалла': на фронте погибли два бойца 3-й ОШБр Александр Проценко и Евгений Ф. Фото

На войне с российскими захватчиками погибли еще два наших защитника, которые обороняли Украину в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил. Самое ценное за независимость нашего государства отдали Александр Проценко и Евгений Ф.

Об этом сообщили на странице футбольного клуба "Кристалл Херсон", фанатами которого были оба воина. Где именно и при каких обстоятельствах оборвались жизни Героев, не уточняется.

"Трагическая весть. На войне с российскими оккупантами погибли двое бойцов 3 Отдельной штурмовой бригады, преданные фанаты херсонского "Кристалла" – Александр Проценко "Проц" и Евгений Ф "Филя", – сказано в сообщении.

На странице клуба опубликовали фото павших защитников.

"Вечная память Героям – защитникам Украины!" – добавили представители "Кристалла".

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте погиб воин из Полтавской области Олег Остапчук. Свой последний бой он принял 3 марта вблизи села Уманское Донецкой области.

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