Был в самых горячих точках, оборонял Авдеевку: на фронте погиб воин с Полтавщины
Защищая Украину, на фронте пал воин из Полтавской области Олег Остапчук. Свой последний бой он принял 3 марта вблизи села Уманское Донецкой области.
Воин в рядах 3 штурмовой бригады Вооруженных сил Украины защищал Авдеевку. Трагическое известие сообщили в Лубенском городском совете.
"3 марта 2024, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, верный воинской присяге, возле населенного пункта Уманское, Донецкой области погиб наш земляк – механик-водитель механизированного батальона, солдат Остапчук Олег Николаевич", – говорится в сообщении.
На малой родине Героя рассказали, что он родился в Лубнах 17 июля 1977 года. После школы поступил в Лубенское профессионально-техническое училище, где получил профессию слесаря-инструментальщика.
Отслужив срочную службу, Олег Остапчук вернулся в родной город. Работал водителем в обществе "Лубенское племпредприятие".
"Никогда не сидел без дела: умел работать руками, занимался отделкой камня. Увлекался футболом. Однако, четко осознавал, что противостоять пришедшему на нашу землю врагу должен каждый", – отметили в Лубенском городском совете.
Это осознание привело Олега Остапчука на передовую: в рядах 3 отдельной штурмовой бригады он сдерживал российских захватчиков на Авдеевском направлении. Оттуда и вернулся домой на щите.
9 марта с Героем попрощаются на Владимирской площади в Лубнах. Церемония прощания начнется в 12 часов дня.
Защитнику навсегда будет 46 лет. Дома воина ждали мама и брат.
Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Худолия. Воин 1985 года рождения свой последний бой принял 3 марта 2024 года. На фронте он находился с марта 2022 года.
Также сообщалось, что в боях с оккупантами Донецкой области погиб защитник с Полтавщины. Петр Кушниренко пал 4 марта на поле боя в Донецкой области.
А в Хмельницкой области простились с защитником, погибшим в день рождения жены. У 35-летнего Сергея Белого осталась дочь.
Также сообщалось, что на фронте погиб снайпер из Харьковской области. Андрею Удовиченко навсегда останется 35 лет.
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