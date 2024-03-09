Был в самых горячих точках, оборонял Авдеевку: на фронте погиб воин с Полтавщины

Защищая Украину, на фронте пал воин из Полтавской области Олег Остапчук. Свой последний бой он принял 3 марта вблизи села Уманское Донецкой области.

Воин в рядах 3 штурмовой бригады Вооруженных сил Украины защищал Авдеевку. Трагическое известие сообщили в Лубенском городском совете.

"3 марта 2024, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, верный воинской присяге, возле населенного пункта Уманское, Донецкой области погиб наш земляк – механик-водитель механизированного батальона, солдат Остапчук Олег Николаевич", – говорится в сообщении.

На малой родине Героя рассказали, что он родился в Лубнах 17 июля 1977 года. После школы поступил в Лубенское профессионально-техническое училище, где получил профессию слесаря-инструментальщика.

Отслужив срочную службу, Олег Остапчук вернулся в родной город. Работал водителем в обществе "Лубенское племпредприятие".

"Никогда не сидел без дела: умел работать руками, занимался отделкой камня. Увлекался футболом. Однако, четко осознавал, что противостоять пришедшему на нашу землю врагу должен каждый", – отметили в Лубенском городском совете.

Это осознание привело Олега Остапчука на передовую: в рядах 3 отдельной штурмовой бригады он сдерживал российских захватчиков на Авдеевском направлении. Оттуда и вернулся домой на щите.

9 марта с Героем попрощаются на Владимирской площади в Лубнах. Церемония прощания начнется в 12 часов дня.

Защитнику навсегда будет 46 лет. Дома воина ждали мама и брат.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Худолия. Воин 1985 года рождения свой последний бой принял 3 марта 2024 года. На фронте он находился с марта 2022 года.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами Донецкой области погиб защитник с Полтавщины. Петр Кушниренко пал 4 марта на поле боя в Донецкой области.

А в Хмельницкой области простились с защитником, погибшим в день рождения жены. У 35-летнего Сергея Белого осталась дочь.

Также сообщалось, что на фронте погиб снайпер из Харьковской области. Андрею Удовиченко навсегда останется 35 лет.