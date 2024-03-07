Без отца осталась дочь: в Хмельницкой области попрощались с защитником, погибшим в день рождения жены. Фото

В Войтовецкой территориальной общине на Хмельнитчине простились с 35-летним защитником Украины Сергеем Белым. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года, в день рождения своей жены.

О потере сообщили на Facebook-странице Войтовецкой объединенной территориальной общины. Автомобиль с телом погибшего военного община встречала с цветами и флагами.

Сергей родился 20 декабря 1989 в селе Писаревка. Получил образование в Писаревской общеобразовательной школе, позже продолжил обучение в Хмельницком профессионально-техническом училище №4. В 2008 году он проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. После этого в течение трех лет работал на машиностроительном заводе, а в последние годы, перед началом полномасштабного вторжения, находился за границей.

В 2019 году Сергей женился, и с женой Лилей у них родилась дочь Соломийка.

"Серий был любящим мужчиной, сыном, внуком и братом, опорой и надеждой в семье. У него было много друзей, был чрезвычайно положительным человеком и душой компании", – пишут в общине.

В июле 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергея Белого призвали на службу в Вооруженные Силы Украины. В войске он занимал должность командира отделения стрелковой роты 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Жизнь воина оборвалась в Херсонской области 1 марта 2024 года. В общине тело погибшего военнослужащего на коленях встречали сотни людей с флагами и цветами.

Сергея Белого похоронили на местном кладбище.

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