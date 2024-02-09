Надел белые крылья на пиксель: в бою на Донетчине погиб Герой с Полтавщины

На фронте в Донецкой области погиб солдат десантно-штурмовых войск Андрей Вацик из Полтавской области. Он служил разведчиком-наводчиком в рядах Таврической бригады.

В конце февраля защитнику исполнилось бы 40 лет. О жизненном пути Героя рассказала Хорольская городская территориальная громада.

"Леденеет сердце от потери лучших сыновей Украины… В Покровскобагачанский старостат на вечный покой возвращается "на щите" с поля боя 11-й боец – житель с. Тарасовка", – отметили в ведомстве.

Андрей Григорьевич Вацик, 28.02.1984 г. р., во время полномасштабного российского вторжения присоединился к десантно-штурмовому батальону 79-й ОДШБр (Таврическая бригада). Служил в должности разведчика-наводчика, в последнее время воевал на Марьинском направлении фронта.

Свой последний бой защитник принял 3 февраля 2024 года возле села Новомихайловка Покровского района Донетчины.

Андрей Вацик не дожил 25 дней до 40-летнего юбилея. У него остались родители, младшие брат и сестра, пятеро племянников.

"Он надел белые крылья на пиксель и оказался в небесном пространстве, где нет ни боли, ни печали… Надежду матери на возвращение домой дорогого сына живым безжалостно убила кровожадная Россия… Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

В пятницу, 9 февраля, жителей Покровскобагачанского старостинского округа призвали присоединиться к траурной церемонии прощания с погибшим воином Андреем Вациком. Его похоронят в родной Тарасовке.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля на Харьковщине погиб врач, капитан Игорь Мельник с Киевщины. Он практически с первых дней полномасштабной войны служил начальником медпункта воинской части.

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