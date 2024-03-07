Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир аэромобильного отделения с Полтавщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб 37-летний воин Евгений Хоменко из Миргорода Полтавской области. Он воевал на востоке, занимал командирский пост в армии.

Без отца осталось трое детей. О потере сообщил Миргородский городской совет.

Миргородец Евгений Юрьевич Хоменко, 1986 года рождения, – племянник бывшего заместителя мэра Глухова и депутата Полтавского облсовета седьмого созыва Василия Хоменко.

Воин командовал аэромобильным отделением и защищал территориальную целостность Украины на территории Луганской области. Верный военный присяге, он погиб 1 марта 2024 года в бою за Родину, проявив мужество и стойкость.

У защитника остались трое несовершеннолетних детей. О дате и времени прощания с Евгением Хоменко громаде сообщат дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования родным и побратимам погибшего. Это невосполнимая потеря для всего общества. Вечная память погибшему Герою, отдавшему жизнь за Украину. Герои не умирают", – отметили в Миргородском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Донецкой области погиб 39-летний разведчик-наводчик Андрей Вацик с Полтавщины. Он служил в рядах десантно-штурмового батальона 79-й ОДШБр (Таврическая бригада), воевал на Марьинском направлении.

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