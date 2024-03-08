Вернулся на щите: в боях с оккупантами на Донетчине погиб защитник с Полтавщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник Украины Петр Кушниренко. Это произошло 4 марта на поле боя в Донецкой области.

Молодой воин был родом из села Толстое Семеновской громады Кременчугского района Полтавской области. Трагедию подтвердила Facebook-страница его ОТГ.

"И снова страшная весть поступила в громаду... Склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Вечная ему память и уважение!" – написали представители местной власти.

Похороны Петра Ивановича Кушниренко назначены на пятницу, 8 марта. Церемония прощания состоится в 12:00 на центральной площади перед админдомом в поселке Семеновка.

"Уважаемая громада! Отложите свои дела и придите почтить память павшего Героя... Это наименьшее, что мы можем сделать в знак глубокого уважения и почета к героическим подвигам Воинов за нашу мирную жизнь", – призвал Семеновский поселковый совет.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 марта в Запорожской области погиб старший солдат Виталий Медведь. Мужчина был родом из Ивано-Франковской области и воевал в рядах 77-го батальона 102-й бригады территориальной обороны.

– 17 февраля на Донетчине в результате подрыва врагом украинского БТР погиб 44-летний пограничник Иван Макаренко.

– Также жизнь за Украину отдал защитник из Бережан Тернопольской области Петр Сендецкий. Трагедия произошла у села Работино на Запорожье.

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