Стоит помнить каждого: на Запорожье погиб старший солдат Виталий Медведь с Прикарпатья. Фото

В войне против страны-агрессор РФ Украина потеряла еще одного защитника – погиб старший солдат Виталий Медведь 1973 года рождения. Мужчина был родом из Ивано-Франковской области и воевал в рядах 77-го батальона 102-й бригады территориальной обороны.

2 марта Виталий получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили на странице общественной организации "Союз ветеранов 77 батальона" в Facebook.

Военнослужащий воевал против российских захватчиков в Запорожской области. Там он и получил ранение, ставшее для него смертельным.

Побратимы выразили свои соболезнования родным павшего Героя.

"Цена нашей свободы слишком велика, поэтому стоит помнить каждого, кто погиб в борьбе за Украину. Низкий поклон и вечная память нашему мужественному воину! Покойся с миром, безграничное уважение за защиту и приближение к победе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупационными войсками погиб защитник из Бережан Тернопольской области Петр Сендецкий. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины возле Работино на Запорожье.

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