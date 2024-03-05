Не дожил до 45 лет: на Донбассе погиб пограничник Иван Макаренко из Черкасс. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 44-летний пограничник Иван Макаренко. Его жизнь оборвалась 17 февраля в Донецкой области в результате подрыва врагом украинского БТР.

О трагедии сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко. На своей странице в Facebook он выразил соболезнования всем, кто знал воина, и показал его фото.

Макаренко Иван Васильевич родился 5 декабря 1979 года в поселке Александровка Кировоградской области.

Получив образование в местной школе, мужчина выучился на тракториста-машиниста в Новгородском государственном ПТУ № 3Б (год выпуска – 1999).

Работал трактористом в механизированном отряде №2 АТП "Медведевка". С 2001 по 2002 год – в ОАО "Укртелеком" водителем 3 класса, впоследствии в ООО "Автотюл".

В 2023 году украинца призвали на службу по мобилизации.

Макаренко был инспектором пограничной службы – механиком-водителем пограничной заставы.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 февраля вблизи Богдановки на Бахмутском направлении погиб воин из Ривненщины Николай Розгон. Ему было 46 лет.

– На Лиманском направлении жизнь за будущее нашей страны отдал воин из села Козари Ивано-Франковской области Василий Фенин с позывным "Джавелин". Он долгое время жил заграницей, вернулся в Украину в 2019 году.

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