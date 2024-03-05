'Сделал для родной земли все, что мог': на фронте погиб стрелок с Ривненщины. Фото

Защищая Украину, на фронте пал воин из Ривненщины Николай Розгон. Свой последний бой он принял 12 февраля вблизи Богдановки на Бахмутском направлении.

Этой весной ему могло исполниться 47 лет. Трагическое известие сообщили в Радивиловской громаде.

"В громаду пришло извещение с фронта о гибели еще одного нашего воина-земляка, стрелка-помощника гранатометчика стрелкового отделения Розгона Николая Ярославовича 19.05.1977 года рождения из села Сестрятин. Верный военной присяге, защищая нашу Родину и ее свободу и независимость от вооруженной агрессии РФ, погиб во время выполнения боевого задания 12 февраля 2024 года в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Тело возвращающегося на щите воина на малой родине встречают 5 марта. На следующий день, 6 марта, земляки смогут почтить память Николая Розгона и навеки попрощаться с Героем.

"За время прохождения военной службы пользовался авторитетом среди побратимов, мотивированный стойко держать оборону Украины, пытался поддерживать высокий моральный дух в подразделении. Его мужественное сердце до последнего удара болело за Украину. Низкий поклон Герою. Он сделал для родной земли все, что мог. Искренние соболезнования родным и близким... Война продолжает забирать лучших", – отметили в Радивиловской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни Роман Литвин. На фронте молодой воин пробыл менее двух месяцев. У Героя остался маленький сын.

Также сообщалось, что на фронте погиб воин с Прикарпатья Василий Фенин с позывным "Джавелин" принял свое последнее сражение на Лиманском направлении на фронте. На передовой Василий находился с декабря 2022 года, защищал, в частности, Угледар и Авдеевку.