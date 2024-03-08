Ему навсегда будет 35: на фронте погиб снайпер из Харьковской области. Фото

Защищая Украину, погиб стрелок-снайпер из Харьковской области Андрей Удовиченко. Свой последний бой воин принял 25 февраля вблизи Победы Донецкой области.

В конце апреля Герою должно было исполниться 36 лет. Трагическое известие сообщили в Сахновщинском поселковом совете.

"25 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Победа Донецкой области погиб житель села Лиговка, стрелок-снайпер – Удовиченко Андрей Сергеевич, 28 апреля 1988 года рождения. Андрей Сергеевич погиб во время выполнения боевого задания. Проявив стойкость и мужество, он встал на защиту своей Родины и ценой собственной жизни, до последнего вздоха защищал ее границы", – говорится в сообщении.

В родном селе Героя с ним простились 8 марта. Земляки Андрея Удовиченко встретили его живым коридором Славы. Он навсегда останется 35-летним.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Худолия. Воин 1985 года рождения свой последний бой принял 3 марта 2024 года. На фронте он находился с марта 2022 года.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами Донецкой области погиб защитник из Полтавщины. Петр Кушниренко пал 4 марта на поле боя в Донецкой области.

А в Хмельницкой области простились с защитником, погибшим в день рождения жены. У 35-летнего Сергея Белого осталась дочь.