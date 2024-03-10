Без отца остались четверо детей: в боях за Украину погиб воин c Одесщины. Фото

Защищая Украину на восточном направлении фронта, погиб военнослужащий Андрей Шпарик из Одесской области. В рядах ВСУ он был гранатометчиком.

Воину навеки осталось 38 лет. О потере сообщили в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь" и Беляевском городском совете.

Андрей Васильевич Шпарик, 1986 г. р., был родом из города Беляевка Одесского района.

Встав на защиту Украины, он присоединился ко второй роте батальона "Черноморская Сечь", служил гранатометчиком. Погиб солдат Андрей Шпарик во время выполнения боевого задания на Донбассе.

"Всегда улыбающийся, всегда положительный, всегда оптимистичный, всегда с добром к людям! Таким я буду тебя помнить", – написала в Facebook одноклассница воина.

У защитника остались жена и четверо детей. О дате прощания с воином в громаде сообщат позже.

"Это невосполнимая потеря для семьи, для Беляевской громады, для Украины. Искренне сочувствуем родным Андрея. Вечная память и уважение нашему защитнику", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара по Одессе 6 марта погиб военный Юрий Слепченко. Он сперва служил в общественном формировании "Алмаз", а затем в рядах ВСУ защищал небо Украины.

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