Защищал небо над Украиной: в результате вражеского удара погиб военный Юрий Слепченко. Фото

В Одессе 6 марта погиб военный Юрий Слепченко. Он стал жертвой российского ракетного удара по городу.

Воин служил на защите украинского неба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил побратим погибшего Борис Эмельдеш.

По его словам, Юрий сначала находился в общественном формировании "Алмаз", которое нередко принимало участие в ликвидации последствий российских атак на Одесщине.

"Потом в рядах Вооруженных сил Украины защищал наше небо", – написал он.

Знакомые выразили слова соболезнования по поводу гибели защитника: "Вечная память Герою!", "Вечная слава защитнику нашего неба!", "Юра. Война уносит лучших. Настоящий воин, патриот... добряк. Go to Valhalla, друг".

Напомним, что войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе утром 6 марта, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела погибли и получили ранения люди.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что эта атака не была связана с присутствием в городе украинского лидера и греческого политика. По ее словам, враг нанес удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий припортовой инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в результате российского теракта 2 марта погибла многодетная семья военных. Мужчину с женой и тремя детьми спасатели обнаружили под завалами девятиэтажки, в которую ударил "Шахед".

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