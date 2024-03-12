Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях за свободу и независимость Украины против российских оккупантов погиб военнослужащий Юрий Невеличук. Боец был родом из села Зимная Вода во Львовской области.

Жизнь Героя оборвалась 8 марта во время выполнения боевой задачи. Трагическое известие сообщили в Facebook Зимноводовского сельского совета.

"В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, который положил свою жизнь за Родину", – отметили в сообщении.

Представители местной власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца. У него остались родители, жена, двое детей, брат и сестра.

Напомним, также на фронте погиб солдат ВСУ родом из Донбасса Владислав Берковец. В мирной жизни Герой долгое время работал оператором кино и телевидения. А несколько лет до полномасштабной войны был телохранителем на металлургическом предприятии в Курахово. Жизнь бойца оборвалась на родной Донбассе в феврале 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях против оккупантов погиб еще один наш защитник Александр Савчак из Ивано-Франковской области. Воину было 40 лет, последней его миссией стала эвакуация раненых собратьев.

– В боях с врагом на Авдеевском направлении погиб молодой воин Сергей Василевский из Луганщины. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

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