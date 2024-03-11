Ему навеки будет 22: в боях под Авдеевкой погиб защитник с Луганщины. Фото

На Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб молодой воин Сергей Василевский из Луганской области. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

Защитнику навеки осталось 22 года. О потере сообщила Луганская областная военная администрация.

Сергей Василевский родился и вырос в селе Райгородка Сватовского района. После школы учился в Северодонецком ПТУ на автомеханика.

Окончив училище, в 2020 году молодой человек подписал контракт с ВСУ. С этого времени служил в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха.

Сергей защищал Украину два года полномасштабной войны. Погиб воин 8 марта 2024-го во время выполнения боевого задания под Авдеевкой на Донетчине.

"Вечная память и слава нашему Герою! Искренние соболезнования семье!" – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта на Авдеевском направлении погиб 46-летний воин Олег Остапчук из Полтавской области. Он служил механиком-водителем механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

В боях с врагом погиб 42-летний защитник Василий Фенин из Ивано-Франковской области. Военный с позывным "Джавелин" воевал под Угледаром и Авдеевкой, а свой последний бой принял на Лиманском направлении.

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