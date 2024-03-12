'У него остались дочь и мать': в боях на востоке погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб солдат ВСУ Владислав Берковец. Он был родом c Донетчины, но проживал с родными в Днепропетровской области.

В апреле воину исполнился бы 51 год. О потере известил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Владислав Валерьевич Берковец, 22.04.1973 г. р., родился в городе Торез Донецкой области. В 1990-м окончил среднюю общеобразовательную школу №1 в Угледаре. Последующие пять лет учился в Институте стали и сплавов (Днепр).

В дальнейшем мужчина долгое время работал оператором кино и телевидения. А несколько лет до полномасштабной войны был телохранителем на металлургическом предприятии в Курахово.

В ноябре 2022 года Владислав Берковец встал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ. Он защищал от оккупантов родной Донбасс и жизнь его оборвалась в этом краю.

Погиб воин 25 февраля в бою возле населенного пункта Победа на Донетчине. У него остались дочь и мать.

"От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою! – написал мэр города.

Панихиду в Каменском накануне отслужил священник Феодосий Алисов в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО. Он отметил, что похороны воина состоятся 12 марта на Аллее Героев местного кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб 22-летний воин Сергей Василевский родом с Луганщины. Он еще с 2020 года служил в рядах 53-й ОМБр.

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