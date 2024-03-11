Эвакуировал раненых побратимов: на Луганщине погиб Александр Савчак с Ивано-Франковщины Фото

На войне против российских захватчиков погиб еще один наш защитник Александр Савчак из Ивано-Франковской области. Воину было 40 лет, последней его миссией стала эвакуация раненых побратимов.

Об этом сообщила благотворительная организация "Мальтийская служба помощи Ивано-Франковска". Александр Савчак был ее волонтером.

Воин был убит россиянами в Серебрянском лесу в Луганской области. У него остались жена и дети.

"Александр – активный участник молодежного волонтерского движения, участник международных лагерей Мальтийской службы, участник реабилитационных проектов по работе с людьми с особыми потребностями...Вечная память и слава Герою! наши искренние соболезнования жене, родителям, детям, семье", – отметили на странице организации.

Младший сержант Александр Савчак защищал родину в рядах Национальной гвардии Украины.

"Во вторник, 12 марта в 12:00 начнется прощание с Александром в доме погибшего в с. Черниев и чин похорон", – сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Похоронят Александра Савчака на кладбище села Черниев.

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб молодой воин Сергей Василевский с Луганщины. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

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