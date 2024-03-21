Отдал жизнь за Украину: в боях под Вербовым погиб пулеметчик из Ивано-Франковщины. Фото

На войне против российских оккупантов в Запорожской области погиб воин Степан Гринов. 40-летний Герой был родом из Ивано-Франковщины.

О смерти нашего защитника сообщила в Facebook гимназия села Завой Калушского района Ивано-Франковской области. Гринов – выпускник этого учебного заведения.

Гринов Степан Ярославович (1983 года рождения) служил пулеметчиком 1-го отделения 1-го пехотного взвода 3-й пехотной роты. У украинца остались жена и мама.

Воин пал при выполнении боевого задания в районе села Вербовое Пологовского района Запорожской области.

"В скорби вся школьная семья, все село. Склоняем головы и приносим искренние соболезнования жене, маме, всей семье!" – написали сотрудники гимназии.

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