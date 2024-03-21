Без отца остались три ребенка: в боях за Украину погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Отбивая врага на южном направлении фронта, погиб солдат Петр Хомяк родом из Хмельницкой области. Он служил в одном из стрелковых батальонов ВСУ.

У защитника, которому было 37 лет, остались трое детей. О потере известила Ленковецкая объединенная территориальная громада.

"Разделяем потерю и невыразимую боль, выражаем искренние соболезнования семье и близким военнослужащего. О времени встречи траурного кортежа и прощания с Героем будут сообщено", – отметили в ведомстве.

Староста Вербовецкого округа №1 Ольга Хацаюк в комментарии "Суспільне Хмельницький" рассказала, что Хомяк Петр Анатольевич, 12 июля 1986 года роджения, проживал в селе Вербовцы Шепетовского района. Там он окончил местную девятилетнюю школу, а в старших классах учился в Вишневом. Работал сначала на одном из местных предприятий, позже – за границей.

Мужчину мобилизовали в ряды ВСУ 14 февраля 2023 года. На фронте он был стрелком второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты воинской части А4886.

Погиб солдат 16 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области. У него остались родители, жена и трое детей.

"Склоним головы в общей скорби, чтобы достойно встретить и провести в последний земной путь сына Украины, который отдал за ее целостность и независимость самое дорогое – свою жизнь. Вечная память погибшим защитникам Украины!" – отметили в Ленковецкой громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, возле населенного пункта Бердичи Покровского района Донетчины погиб 44-летний снайпер Станислав Форос. Воин родом из Днепропетровщины с 2015 по 2021 год участвовал в АТО/ООС, в последнее время проживал на Хмельнитчине.

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