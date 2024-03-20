Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб снайпер из Хмельницкой области. Фото

В боях за независимость Украины против российских оккупантов погиб 44-летний военнослужащий из Хмельнитчины Станислав Форос. Свой последний бой Герой принял 17 марта возле населенного пункта Бердичи Покровского района Донецкой области.

Жизнь воина оборвалась из-за смертельного ранения, полученного в результате атаки вражеского дрона. Об этом "Суспільне Хмельницький" рассказала главная специалист отдела по организационным вопросам исполнительного комитета Нетишинского городского совета Татьяна Онисимчук.

По ее словам, Форос одним из первых присоединился к ТРО в Нетешинской громаде в начале полномасштабного вторжения. Уже в июле 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ. На фронте был снайпером штурмового отделения штурмовой роты воинской части.

Родился Герой 20 января 1980 года в селе Чумаки на Днепропетровщине. С 2015 по 2021 год принимал участие в боевых действиях в зоне АТО/ООС. С 2021 года проживал в селе Старый Кривин Нетешинской громады.

Онисимчук рассказывает, что Форос был очень хозяйственным, также очень любил Украину и испытывал обостренное чувство справедливости.

У погибшего бойца осталась жена и младший брат, который тоже сейчас на фронте. Прощание с Героем состоится в селе Старый Кривин, а похоронят его на городском кладбище в Нетешине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 марта в Одессе простились с фельдшером экстренной медицинской помощи Сергеем Ротару, погибшим, спасая людей во время российской ракетной атаки 15 марта. Погибшему был 31 год, у него осталась жена и два сына.

– В Черкассах простились еще с двумя воинами, погибшими в боях с российскими оккупантами. Один из них, уроженец временно оккупированного Донецка Антон Моисеенко, перевез семью в Черкасскую область – и пал, освобождая родной Донбасс. Вернулся в родные Черкассы "на щите" из Донетчины и противотанкист Виталий Коцюба.

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