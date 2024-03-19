Отдали жизни за Украину: в Черкассах простились с воинами, погибшими в боях с оккупантами. Фото

В Черкассах простились еще с двумя воинами, погибшими в боях с российскими оккупантами. Один из них, уроженец временно оккупированного Донецка Антон Моисеенко, перевез семью в Черкасскую область – и пал, освобождая родную Донетчину.

Из Донецкой области вернулся в родные Черкассы на щите и противотанкист Виталий Коцюба. О Героях рассказал первый заместитель городского головы Черкасс, секретарь Черкасского городского совета Сергей Тищенко.

"Черкассы снова прощаются с героями. В последний путь провели двух защитников – Моисеенко Антона Валентиновича и Коцюбу Виталия Игоревича, которые погибли на Донетчине, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины", – отметил он.

Солдат Антон Моисеенко родился 18 октября 1970 года в городе Донецк. Окончив школу, в 1985 году поступил в Донецкий электрометаллургический техникум, где получил профессию по специальности "оборудование заводов черной металлургии, квалификация "техник-механик".

Во время развала СССР в 1989-1991 году Антон Моисеенко отслужил срочную службу в армии. Демобилизовавшись, он вернулся в родной Донецк и устроился на должность техника-механика на Донецком металлургическом заводе, где проработал до 2000 года.

С 2000 по 2022 год Антон Моисеенко работал машинистом подъемных установок в обособленном подразделении "Шахта 1-3 Новогродовская" государственного предприятия "Селидовуголь".

А в 2022 году мужчину мобилизовали. Погиб он еще в январе этого года, однако проститься с ним родные смогли только 19 марта.

"Антон проживал с семьей в Черкасской области, село Русская Поляна. Проходил военную службу в должности водителя-электрика. Верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 17 января 2024 года в Донецкой области, защищая Родину", – отметил Тищенко .

Еще один Герой, с которым прощались в этот день, – солдат Виталий Коцюба, родившийся 14 июня 1989 года в городе Черкассы.

Будущий защитник получил среднее образование в Каневской школе-интернате. После выпуска он выучился на сварщика в Черкасском техническом училище № 15.

Мобилизовали Виталия Коцюбу в 2023 году. Военную службу он проходил в должности оператора взвода противотанковых ракетных комплексов стрелкового батальона воинской части.

Погиб воин 10 марта в Донецкой области, до последнего дыхания выполняя свой воинский долг и защищая Украину, ее свободу и независимость.

"Продолжаем терять лучших наших воинов, которые защищают Украину от захватчиков. Война приносит с собой немало горя и бед. Лучшие сыновья Украины отдают жизнь за свободу и независимость нашего государства, мир и покой в нем... Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава Героям!" – резюмировал Тищенко.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник из Одесской области Анатолий Михов. Мужчина 23 года проработал на таможне.

Также сообщалось, что в Ривненской области простились с воином Русланом Мамонтовым. У 49-летнего защитника осталось четверо детей.