Без отца остались четверо детей: на Ривненщине попрощались с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В поселке Клесов Сарненского района Ривненской области 16 марта простились с военнослужащим Русланом Мамонтовым. Солдату было 49 лет, его жизнь оборвалась в боях на востоке.

Без отца осталось четверо детей. Фото с церемонии прощания опубликовал в Facebook Клесовский поселковый совет.

Там отметили, что Руслана Мамонтова мобилизовали в ряды ВСУ в январе 2023-го. Больше года он защищал родную землю от врага. Погиб воин 9 марта во время выполнения боевого задания на Донетчине.

"Дома его ждала жена и четверо деток. На возвращение родного человека надеялись мама и сестра. Каждого, кто его знал, шокировало известие о его гибели. Теперь он в небесном войске", – говорится в сообщении.

В прошлую субботу с защитником простились в родном поселке. Склонившись на колени, по всему маршруту движения погребального кортежа, встречали Героя благодарные земляки, односельчане, родные, друзья, представители власти.

Прощальную церемонию проводили во дворе родного дома воина и в Свято-Благовещенском соборе. Похоронили Руслана Мамонтова с военными почестями на новом кладбище.

"Искренние соболезнования родным. Вечная память Герою!" – отметили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта в Ривне простились с 39-летним защитником Русланом Оводюком. Он воевал с января этого года, погиб в боях на Донетчине.

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