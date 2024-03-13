'Очень любил детей': в Ровно попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Ровно на майдане Незалежности 13 марта простились с 39-летним защитником Русланом Оводюком. Воин погиб 8 марта на территории Донбасса.

Об этом сообщили в Ровенском городском совете. Защитника похоронили на Аллее Героев на кладбище "Новое".

Руслан Оводюк родился 5 июня 1984 года в городе Ровно. Он получил образование в местных школах №14 и №6. После окончания школы решил работать в строительной сфере, а затем начал собственный бизнес в этом секторе.

"Когда мы поженились, у меня было двое детей. Он принял их как своих родных, вместе родили еще одного ребенка. За тем родились внуки — их у нас четверо, ждем пятого", – рассказывает жена погибшего.

В январе 2024 года Руслана Оводюка призвали на военную службу в Вооруженные силы Украины. Защитник участвовал в боевых действиях на территории Донбасса.

"Руслана мобилизовали в начале января 2024 года. Все время он уверял, что все у него хорошо, что с ним все в порядке, больше расспрашивал о детях, говорил: "Наташа, все нормально, что ты переживаешь? Лучше расскажи, что там малыши". У него были золотые руки, был очень трудолюбивый — это унаследовал от матери. Но больше всего заботился именно о детях, – подчеркнула жена защитника.

Еще 7 марта воин выходил на связь с родными, а уже 11 марта местный совет получил уведомление о его гибели.

39-летний защитник погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области 8 марта.

Ранее сообщалось, что на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Жизнь защитника Украины оборвалась на Бахмутском направлении. За свою верную службу воин был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Одесской области Максим Федоров. В конце января на фронте полег двоюродный брат воина.