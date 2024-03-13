Вторая потеря в семье: в боях за Украину погиб защитник из Одесской области. Фото

В боях за независимость и территориальную целостность Украины погиб военнослужащий ВСУ Максим Федоров. Герой жил в городе Татарбунары в Одесской области.

Горькую весть сообщили в Facebook Татарбунарского городского совета. Там отметили, что жизнь Героя оборвалась при выполнении боевого задания в зоне проведения военных действий, на каком направлении – не указано.

"Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины", – с грустью отметили в сообщении.

Местные жители сообщили, что эта потеря уже вторая в семье Федорова: двоюродный брат военнослужащего Александр Зинченко погиб на фронте в конце января.

Напомним, также в боях в Донецкой области 10 марта погиб военный и общественный деятель из Черкасс Константин Мирошниченко. Защитнику был 31 год.

В мирной жизни Константин активно занимался общественной деятельностью, он был идейным вдохновителем создания проекта "ГайдаFest", который организовывал музыкальные фестивали и концерты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 марта в боях за свободу и независимость Украины против российских оккупантов погиб военнослужащий Юрий Невеличук. Боец был родом из села Зимная Вода во Львовской области.

– Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб солдат ВСУ Владислав Берковец. Он был родом из Донбасса, но проживал с родными в Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!