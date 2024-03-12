'Людей с большой буквы не так много': в боях за Украину погиб военный и активист Константин Мирошниченко. Фото

На войне за Украину погиб военный и общественный деятель из Черкасс Константин Мирошниченко. Защитнику был 31 год.

О гибели воина сообщил его друг и собрат, командир второго штурмового батальона третьей ОШБр Дмитрий Кухарчук. Жизнь Константина оборвалась во время боя в Донецкой области 10 марта. У него осталась жена и родители.

В мирной жизни Константин активно занимался общественной деятельностью, он был идейным вдохновителем создания проекта "ГайдаFest", который организовывал музыкальные фестивали и концерты.

На войне он служил в гранатометном отделении отдельной штурмовой бригады. Командир второго штурмового батальона вспоминает Константина, как самоотверженного и очень умного воина. Он подчеркнул, что с собратьями отомстят оккупантам за смерть Константина с особой жаждой.

"Людей с большой буквы не так много в этом мире и Ты – один из них. На столько самоотверженных делу единицы и Ты – один из них. А с таким типом мышления был только ты один. 3 штурмова потеряла самого умного воина, Черкассы потеряли политическую надежду, Украина потеряла одного из самых перспективных своих сыновей. Костя, я никогда тебя не забуду. Спасибо за все, что ты сделал для города, Украины и нашего движения. Мы отомстим за тебя с особой жаждой", – подчеркнул Дмитрий Кухарчук.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу и независимость Украины против российских оккупантов погиб военнослужащий Юрий Невеличук. Боец был родом из села Зимная Вода во Львовской области. Жизнь Героя оборвалась 8 марта во время выполнения боевой задачи.

Напомним, также на фронте погиб солдат ВСУ родом из Донбасса Владислав Берковец. В мирной жизни Герой долгое время работал оператором кино и телевидения. А несколько лет до полномасштабной войны был телохранителем на металлургическом предприятии в Курахово. Жизнь бойца оборвалась в родном Донбассе в феврале 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!