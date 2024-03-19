23 года проработал на таможне: на фронте погиб защитник из Одесской области. Фото

Украинский защитник Анатолий Михов погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения военный встал на защиту государства и служил радиотелефонистом 2 пехотного взвода 3 пехотной роты.

О тяжелой потере сообщили в Facebook Одесской таможни. Жизнь Героя оборвалась 10 марта. В довоенной жизни он был главным государственным инспектором отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Кучурган".

Отмечается, что таможенному делу боец отдал 23 года своей жизни. Работал на разных инспекторских должностях в Раздельнянской, Котовской, Кучурганской, Днестровской и Одесской таможнях.

Во вторник, 19 марта, защитника "на щите" встретят в Раздольной Одесской области.

"Светлые воспоминания о замечательном коллеге и порядочном человеке навсегда останутся в наших сердцах, а героический чин Анатолия Михова уже вписан в летопись борьбы Украины за независимость и станет страницей памяти и уважения Одесской таможни", – отметили в сообщении.

Напомним, 16 марта в Ривненской области попрощались с военнослужащим Русланом Мамонтовым. Солдату было 49 лет, его жизнь оборвалась в боях на востоке. Без отца осталось четверо детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

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