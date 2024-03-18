Более полугода считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеведущий Петр Цурукин. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий, украинский телеведущий и редактор Петр Цурукин. 33-летний Герой был родом из Трускавца Львовской области.

Более полугода Цурукин считался пропавшим без вести. Однако Трускавецкий городской совет на своей странице в Facebook 18 марта подтвердил, что воин отдал жизнь за Украину.

"Выражаем искренние соболезнования маме Леси Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", – написали представители горсовета.

Цурукин (1990 года рождения) работал на телеканале СТБ главным редактором проекта "Один за всех", также являлся ведущим телеканала Kyiv Live, сообщил "Институт массовой информации". После полномасштабного российского вторжения мужчина присоединился к Силам обороны Украины.

По данным ИМИ, он стал 74-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Шеф-редактор СТБ Игорь Войцишевский рассказал в Facebook, что с 2012 года Цурукин работал на разных проектах и за это время "стал верным другом, крутым профессионалом и надежным плечом для всех, кому посчастливилось его знать".

На фронте у воина был позывной "СТБ". "Он любил жизнь, свою страну и любимую работу, но в 2023 году решил присоединиться к ВСУ и защищать нас с вами", – рассказал шеф-редактор.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 марта в боях с оккупантами пал украинский защитник из Ахтырки Сумской области, главный сержант Леонид Шейко. Воину было 38 лет.

– Ранее на Донбассе погиб воин из Обуховского района Киевской области Сергей Шеремета. До мобилизации он работал на Киевском картонно-бумажном комбинате. Похороны состоялись 16 марта.

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