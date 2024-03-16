Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Ахтырки Леонид Шейко. Фото

Украинский защитник из Ахтырки Сумской области, главный сержант Леонид Шейко погиб в боях с оккупантами. Воину было 38 лет.

О потере сообщили в городском совете Ахтырки. Там рассказали, что военный пал 15 марта во время выполнения боевого задания.

Леонид Шейко родился 20 июля 1985 года.

Защищал Украину в должности командира отделения дорожной техники взвода обеспечения движения роты обеспечения движения инженерного батальона.

"Склоняем головы перед подвигом нашего воина. Пусть Господь поможет родным и близким Леонида пережить боль невосполнимой потери", – говорится в сообщении мэрии.

Прощание с Героем проходит в субботу, 16 марта. Отпевание состоялось в храме Успения Пресвятой Богородицы, похоронили воина на Аллее славы Центрального кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта в больнице Днепра умер раненый военный с Киевщины Владислав Гороховский. Прощание с защитником состоится 17 марта на Майдане Свободы в Броварах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!