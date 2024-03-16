Отдал жизнь за Украину: в боях на Донбассе погиб воин из Киевской области. Фото

В бою с российскими захватчиками в Донбассе погиб воин из Обуховского района Киевской области Сергей Шеремета. До мобилизации он работал на Киевском картонно-бумажном комбинате.

Свой последний бой защитник принял в районе Северодонецка. Трагическое известие сообщили коллеги Героя.

"Киевский картонно-бумажный комбинат вынужден сообщить трагическое известие. Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Северодонецк погиб наш работник производства гофротары Шеремета Сергей Викторович 1979 года рождения. Искренне разделяем боль потери и склоняем головы в скорби. Выражаем соболезнования родным, близким, коллегам и побратимам Сергея. Низкий поклон родителям за сына-Героя! Вечная и светлая память защитнику!" – говорится в сообщении.

На малой родине, в селе Тарасовка Обуховского района, с Сергеем Шереметой будут прощаться 16 марта. Церемония прощания начнется в 11.00 по улице Мира, 1 в этом населенном пункте.

Напомним, накануне сообщалось, что в Черкассах простились с погибшим на фронте активистом Константином Мирошниченко. Он встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Сначала был связистом, однако впоследствии добился перевода в Третью отдельную штурмовую бригаду.

Сообщалось, что на линии фронта погиб 30-летний аспирант Львовского университета. Парамедик Тарас Федик получил смертельные ранения, пытаясь спасти побратима.