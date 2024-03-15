'Жгучая боль пронизывает сердце': в Черкассах простились с погибшим на фронте активистом Константином Мирошниченко. Фото

В Черкассах накануне, 14 марта, простились с воином Константином Мирошниченко, погибшим в Донецкой области. Свой последний бой Герой, который до полномасштабного вторжения РФ был известным в Черкассах активистом, принял 10 марта.

О воине, отдавшем жизнь, защищая Украину, рассказал первый заместитель городского головы Черкасс, секретарь Черкасского городского совета Сергей Тищенко. А "Суспільне Черкаси" опубликовало фоторепортаж с прощания с Героем.

"На Черкасчине попрощались с Героем – солдатом Мирошниченко Константином Валентиновичем, который положил свою жизнь на алтарь нашей независимости и победы... Константин (Мирош), погиб в Донецкой области, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины. Он отдавался своей службе с уважением и верностью до последнего вдоха. Жгучая боль пронизывает сердце от потери сына, мужа, товарища, земляка. Он боролся за наше будущее, нашу независимость и свободу. Мы должны всегда помнить, какой непомерно дорогой ценой приобретается каждая минута мирной жизни. Пусть душа защитника отдыхает в покое", – написал Тищенко.

Секретарь горсовета рассказал, что Константин Мирошниченко родился и жил в Черкассах. В родном городе он получал высшее образование: учился в Черкасском политехническом техникуме и Черкасском государственном технологическом университете, специализируясь на инженерной механике.

В Черкассах Константина Мирошниченко знали многие: он активно занимался общественной деятельностью.

"Он всегда стремился помогать другим и активно участвовать в общественной жизни города. Был идейным вдохновителем и соучредителем ГайдаFest, начальником отдела национально-патриотического воспитания, где успел организовать и воплотить много проектов для молодежи, соучредителем Ambros Hub, он мог еще так много сделать для Украины", – добавил Тищенко.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Константин встал на защиту родной земли. Сначала попал в армию как связист. Однако стремился сделать больше и видеть прямой результат своей работы. Поэтому Константин перешел в штурмовой батальон Третьей отдельной штурмовой бригады.

Поклониться Герою, вернувшемуся домой на щите, пришло много людей. Скорбный кортеж на площади Славы в Черкассах они встретили, преклонив колено.

Земляки Героя делились воспоминаниями о нем. Так, жительница города Надежда Ивашкова рассказала, что познакомилась с Константином благодаря совместной деятельности в ОСМД.

"Я его помню всегда искренним и веселым. У него всегда было очень много идей и вдохновения, всегда было приятно с ним общаться. И вот я читала, что очень много людей написали свои воспоминания о нем, и создается впечатление, что такое с ним никогда не должно было случиться. Он был наполнен жизнью, очень светлым человеком. Очень жаль, что он погиб, я до последнего надеялась, что он вернется живым и будет участвовать в развитии нашего города", – сказала женщина в разговоре с журналистами "Суспільного".

О Константине рассказала также его соседка Валентина.

"Я его знала с детства. Мы жили в одном доме, и он всегда был оживленным, веселым, и так быстро вырос. Мне очень жаль, что его не избрали местным депутатом. Он очень много хорошего сделал для нас, для своих соседей, и в первые дни полномасштабного вторжения отправился защищать нас", – отметила она.

Зооволонтерка Яна Тябут отметила, что гибель Константина Мирошниченко – большая трагедия для Черкасс.

"Это тяжелая потеря для актива нашего города, для будущего местной политики. Трудно терять друзей, знакомых. Потеря каждого воина – это непоправимое для нашей страны. Но такой путь воина, путь бойца, и наша задача – чтобы о каждом бойце всегда помнили", – уверена она.

Похоронили павшего защитника в Черкассах на Аллее Героев.

Напомним, о гибели Константина Мирошниченко стало известно 12 марта – через два дня после того, как 31-летний воин принял в Донецкой области свой последний бой.

О потере сообщил командир второго штурмового батальона третьей ОШБр Дмитрий Кухарчук. Он написал пронзительный пост, посвященный павшему в бою побратиму.

"Мирош. Мой друг и соратник. Сколько ты сделал в этой жизни и сколько еще не успел сделать. Людей с большой буквы не так много в этом мире, и Ты – один из них. Настолько преданных делу единицы, и Ты – один из них. А с таким типом мышления был только ты один. Третья штурмовая потеряла самого умного воина, Черкассы потеряли политическую надежду, Украина потеряла одного из самых перспективных своих сыновей... Костя, я никогда тебя не забуду... Спасибо за все, что ты сделал для города, Украины и нашего движения. Мы отомстим за тебя с особой яростью. Искренние соболезнования жене и родителям. Держитесь", – написал тогда Кухарчук.