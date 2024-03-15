Пытался спасти раненого: на линии фронта погиб 30-летний аспирант Львовского университета. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб 30-летний военный парамедик Тарас Федик. До того как стать на защиту страны, он учился в аспирантуре факультета иностранных языков Львовского национального университета им. Ивана Франко и работал во львовском аэропорту.

Жизнь защитника оборвалась на линии столкновения в Запорожской области, когда он пытался спасти раненого воина. О потере известили в ЛНУ и ГП "МА Львов".

"Запечатлелся в сердцах друзей и коллег как очень светлый человек, всегда дружелюбный, открытый, честный, ответственный, великий Патриот Украины", – отметили в вузе.

Тарас Федик учился на кафедре переводоведения и контрастивной лингвистики имени Григория Кочура и благодаря своему таланту и упорству сумел стать одним из лучших ее выпускников.

С 2016 года учился в аспирантуре, исследовал переводы социально-политической и военной терминологии, работал ассистентом кафедры иностранных языков для естественных факультетов. Параллельно молодой человек работал в службе обслуживания пассажиров Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Наш Тарас был примерным работником и надежным коллегой. Имел активную общественную позицию, был опытным и культурным человеком. Сдержанный, толерантный, добрый, жизнерадостный", – рассказали коллеги погибшего.

После полномасштабного российского вторжения Тарас Федик встал на защиту Украины. Будучи парамедиком, он оказывал медицинскую помощь воинам в самых горячих точках прямо на линии фронта.

"Скромен и спокоен в повседневной жизни, он был настоящим воином, мужественным и самоотверженным. Таким и погиб, спасая наших раненых... Академическое сообщество университета унывает и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего", – подчеркнули в ЛНУ.

Трагического 3 марта 2024 года Тарас принял героическую смерть вблизи села Работино Запорожской области – пытаясь спасти жизнь раненому бойцу, до конца выполняя свой профессиональный и моральный долг.

"Тарас, добрый наш друг! Почивай с миром! Светлая память о тебе останется с нами навсегда. Мы будем помнить тебя сегодня, завтра и через годы. И когда откроется наконец мирное украинское небо, которое ты так любил, и взлетит первый величественный лайнер, мы вспомним тебя, дорогой, твою жажду, твою любовь, твою искренность и жертвенность. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Разделяем с семьей боль потери. Вечная память и вечная слава Герою Украины!" – отметили в МА "Львов".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины погиб 26-летний пилот Андрей Бакун со Львовщины. Защитник был старшим летчиком вертолетного звена.

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