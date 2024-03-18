Ему навсегда 22: на Одесчине простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В городе Рени Измаильского района Одесщины 17 марта простились с 22-летним павшим воином Вооруженных сил Украины. Младший сержант, военный кинолог Роман Маргаза с позывным "Лайтик" погиб в боях на Донетчине, защищая Родину.

Провести Героя в последний путь пришли сотни людей: родные, друзья, знакомые, побратимы и обычные горожане, сообщает "Бессарабия INFORM". Они принесли украинские флаги и цветы.

Прощаясь с молодым военным, многие плакали и читали молитвы.

Роман Маргаза погиб 9 марта в боях вблизи Орловки Донецкой области. Семья защитника до последнего надеялась, что он жив.

В последний раз Роман выходил на связь с родными 3 марта, некоторое время считался пропавшим без вести, однако на днях горькая весть подтвердилась.

До полномасштабного вторжения Роман Маргаза служил по контракту в Нацгвардии, получил профессию военного кинолога.

В декабре 2021 года контракт истек, а в мае 2022 года Романа мобилизовали.

Служил гранатометчиком механизированного взвода.

Защищал Украину на Николаевщине, впоследствии на Донетчине, участвовал в боях за Авдеевку.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с оккупантами 12 марта погиб военный с Киевщины Виталий Совьюк. Герою навсегда осталось 34 года.

А вследствие обстрела Одессы 15 марта погиб 24-летний боевой медик Андрей Ильюшин. С марта 2023 года он служил в подразделении "Лють" и отвечал за эвакуацию раненых с поля боя.

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