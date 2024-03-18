Ему навсегда будет 24: в результате удара РФ по Одессе погиб боевой медик, у него осталась маленькая дочь. Фото

Вследствие ракетного удара путинских террористов по Одессе 15 марта погиб 24-летний боевой медик Андрей Ильюшин. С марта 2023 боец служил в подразделении "Лють" и отвечал за эвакуацию раненых с поля боя.

Церемония прощания с защитником состоится 19 марта в городе Арциз. Об этом в Facebook сообщил городской голова Сергей Парпуланский.

Воин погиб во время исполнения служебных обязанностей. Церемония прощания с Андреем Ильюшиним состоится 19 марта по адресу: Арциз, ул. Луговая, 91/1 в 10:00.

"Скорбим вместе с вами. Низко склоняем головы в глубокой скорби. Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил", – написал чиновник.

Одесситка Елена Добровольская отметила, что Андрей Ильюшин с марта 2023 служил в подразделении "Лють". Он был боевым медиком и отвечал за эвакуацию раненых с поля боя. У защитника осталась жена и маленькая дочь.

Напомним, вследствие обстрела Одессы 15 марта погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев. Всего из-за удара погиб 21 человек, еще десятки травмировались.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11 часов дня 15 марта армия России ударила "Искандерами" из Крыма по Одессе. Под удар попал гражданский объект; после первого взрыва оккупанты ударили второй раз, когда на место прибыли спасатели.

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