Вследствие обстрела Одессы погибли экс-заммэра и эксначальник патрульной полиции области. Фото

В результате обстрела Одессы погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

О потере сообщили глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов в Facebook. Смерть Тетюхина подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что известно о Сергее Тетюхине

"Среди погибших вследствие сегодняшней атаки – Сергей Тетюхин, мой бывший первый заместитель. Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг", – написал Труханов.

Андрей Вагапов в свою очередь добавил, что Тетюхин "выделялся из окружения подлинностью".

Известно, что Сергей Тетюхин в мэрии работал директором департамента экономического развития, затем возглавлял департамент транспорта, затем был заместителем городского головы. В мае 2023 года он был первым заместителем мэра.

Однако осенью он уволился из горсовета и мобилизовался в ВСУ.

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