Родные до последнего верили в чудо: в боях за Украину погиб молодой защитник из Одесской области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб молодой воин из Одесщины Роман Маргаза. Он пропал без вести в начале марта и родные надеялись на чудо, однако бесполезно: 16 марта тело воина встречают в родном городе Рени.

Защитник, которому навсегда останется 22 года, был тяжело ранен во время выполнения боевого задания в Донецкой области, раны оказались смертельными. О гибели воина рассказали местные СМИ.

До полномасштабного вторжения в Украину, рассказывает местное издание Бессарабия UA, Роман служил по контракту в рядах Национальной гвардии Украины. Он был кинологом: выбор специальности для юноши, который с детства очень любил животных, был очевиден.

"Он очень любит собак, очень… Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали на срочную службу в армию. Служил в Виннице, в рядах Национальной гвардии. Мы с ним часто обсуждали, кем он хотел бы стать, какую специальность иметь в армии, потому что он всегда говорил, что в гражданских профессиях не видит себя, и, учитывая его любовь к животным, пришли к тому, что лучше для него быть кинологом. Где-то через год он подписал контракт и учился в городе Золочеве Львовской области, в кинологической службе. Так он стал кинологом, не считая других имеющихся военных специальностей", – рассказывала журналистам местного издания "Махала" мама павшего воина Елена Маргаза.

Контракт у Романа завершился в декабре 2021 года и он вернулся домой, в Рени. А в конце февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – и молодой воин уже в рядах Вооруженных сил Украины встал на защиту родной земли. Младший сержант с псевдо "Лайтик" защищал украинскую Николаевщину, а впоследствии – Донбасс от российских оккупантов.

"Его юность началась с войны… Конечно, я понимала, что мой сын военный, хоть и был в запасе. Как мать я не хотела, чтобы он оказался в горячей точке. Потому что даже когда Рома служил в Луганской области я всегда переживала, потому что там к тому времени проходила линия боевого столкновения, но он сказал: "Мама, я должен пойти." Я хочу, чтобы вы спали спокойно", – вспоминала мама воина.

В Донецкой области "боевое крещение" "Лайтик" принял в Авдеевке.

"На первом своем боевом задании Рома оказался в Авдеевке, когда там шли очень интенсивные бои. Он смог спастись сам и спас из этого ада многих своих сослуживцев. Сын рассказывал мне, как выносили с побратимом тяжело раненого товарища, у которого обе ноги были полностью перебиты, самостоятельно идти он не мог. Положение усугублялось тем, что у Ромы были проблемы с позвоночником в районе лопатки, он как раз накануне прошел курс лечения, а товарищ был полностью экипирован, в бронежилете – как выходить из окружения, когда постоянно бомбят, таща на себе такую тяжелую ношу?То, что показывают в фильмах о войне, подчеркивал он, это все мелочи – реальная война гораздо хуже. "В реальной войне главный герой не актер на экране, а ты, и убегать тебе от этого некуда. Там такие вооружения задействованы, что просто ни один человек не может выдержать", – сказал он мне. Всем хорошо известно, что Россия использует на фронте и фосфорные бомбы и другие виды запрещенных боеприпасов", – рассказывала журналистам мать воина.

Тяжело раненого товарища воинам все же удалось вынести из окружения. Несли побратима на руках – под непрерывными обстрелами.

"В какой-то момент Рома почувствовал, что в районе больной лопатки будто что-то трещит, как ломающийся и рвущийся пластик. Он рассказывал, что упал перед раненым бойцом на колени и сказал: "Друг, я не могу тебя нести. Если нас накроет, нас накроет здесь обоих". Он снял с него бронежилет, лег на него сверху и скрылся бронежилетом, пока сильно бомбили. Они с сослуживцем спасли этого парня, но потом он, к сожалению, умер в госпитале", – вспоминала женщина.

В последний раз с мамой Роман говорил ночью 3 марта. Он предупредил, что едет на боевую задачу, и в течение какого-то времени не сможет выходить на связь. С тех пор у семьи не было информации о судьбе сына и брата.

Родители и брат с сестрой начали поиски воина и наконец выяснили, что его с тяжелым ранением доставили в стабилизационный пункт. На этом следы обрывались.

Родные до последнего надеялись на чудо, однако его не произошло: на днях семья получила уведомление о смерти Героя.

16 марта с воином Романа Маргазой, вернувшимся домой на щите, прощаются в Рени.

"16 марта в 12:30 живым коридором сопровождаем от дома ул. Казацкая 18 до центральной площади по ул. Болградская. У сцены на центральной площади состоится прощание с погибшим героем! Ориентировочно в 13:30 живым коридором по ул. Вознесенской сопровождаем к городскому кладу, Аллея Славы. Просим всех присоединиться и поддержать семью погибшего Романа. Родине Героя искренние соболезнования, нашу боль не передать словами. Герой навсегда в наших сердцах... Слава Украине! Героям Слава!" – говорится в сообщении на странице Ренийской городской территориальной громады.

16 октября 2024 молодому воину должно было исполниться 23 года.

Напомним, накануне, 15 марта, сообщалось, что в Черкассах попрощались с погибшим на фронте активистом Константином Мирошниченко. Он встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Сначала был связистом, однако впоследствии добился перевода в Третью отдельную штурмовую бригаду.

Также стало известно, что на линии фронта погиб 30 летний аспирант Львовского университета. Парамедик Тарас Федик получил смертельные ранения, пытаясь спасти побратима.