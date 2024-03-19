В Одессе простились с медиком, который погиб вследствие повторного российского обстрела, спасая людей 15 марта. Фото

В Одессе 19 марта провели в последний путь фельдшера экстренной медицинской помощи Сергея Ротару, который погиб спасая людей во время российской ракетной атаки 15 марта. Погибшему был 31 год, у него осталась жена и два сына.

Бригада Сергея одной из первых прибыла на место атаки врага и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим, но оккупанты коварно нанесли второй удар. О похоронах фельдшера сообщают местные СМИ.

Сергей работал фельдшером в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. В тот ужасный день бригады №51 и №54 первыми получили вызов по поводу пострадавших в результате ракетной атаки и отправились на помощь пострадавшим. Однако, как только медики начали свою работу, враг в худших террористических традициях ударил второй раз в ту же локацию.

"Мы приехали сначала, увидели двух пострадавших, взяли одного в машину, а другого должна была забрать вторая машина. Услышали, что ракета летит, начали уезжать, пытались набрать скорость, но уже прибежали родственники пострадавших и затруднили проезд. В это время был прилет ракеты, машину полностью разбило, Сергея убило", – рассказал коллега Сергея, врач скорой помощи Михаил.

Напомним, что в Одесской области простились с 29-летним водителем-пожарным Денисом Колесниковым, погибшим в результате ракетного удара оккупантов по городу 15 марта. Спасатель получил тогда тяжелые ранения, несмотря на все попытки медиков, спасти его жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что в разгар дня 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. Когда на место прилета прибыли полицейские, спасатели и медики – враг повторно ударил.

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