Ранения были несовместимы с жизнью: в Одессе простились со спасателем, которого РФ убила ударом по городу. Фото и видео

В Одесской области простились с 29-летним водителем-пожарным Денисом Колесниковым, который погиб в результате ракетного удара оккупантов по городу 15 марта. Спасатель получил тогда тяжелые ранения, и, несмотря на все попытки медиков, спасти его жизнь не удалось.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и коллеги спасателя.

"То, что пришлось пережить нашим ребятам – спасая друг друга – невозможно передать словами. В результате повторной атаки Денис получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось", – рассказали коллеги Дениса Колесникова.

Враг совершил атаку на частный сектор в курортном районе города в 11 часов утра 15 марта. Денис вместе со своими товарищами сразу прибыл на место происшествия всего через несколько минут после взрыва, чтобы помочь пострадавшим. Спасатели только вышли из машин, когда сами стали объектами атаки врага. В тот момент на том же месте раздался второй сильный взрыв.

Николай Малышенко, друг Дениса, рассказал ТСН, что в то утро он после ночной смены отдыхал дома. Однако после взрывов он сразу поспешил на помощь своим коллегам.

"Мы потеряли часть своего сердца, часть себя. Когда раздался первый взрыв, я сразу уехал из дома и уехал на место происшествия", – утверждает спасатель Николай Малышенко.

Денис работал спасателем в течение пяти лет и выезжал на места ракетных ударов в Одессе с начала полномасштабной войны. Несмотря на тяжелую работу, его напарники утверждают, что он никогда не жаловался на усталость или боль.

Дениса Колесникова похоронили в его родном городе, в Белгород-Днестровском районе. Почтить погибшего спасателя пришли сотни людей, в том числе почти все спасатели города. У спасателя осталась любимая девушка.

Ранее сообщалось, что в разгар дня 15 марта кафиры ударили баллистическими ракетами по Одессе. Когда на место прилета прибыли полицейские, спасатели и медики – враг вторично ударил.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара войск РФ по Одессе 15 марта погиб полицейский Андрей Боярский. Правоохранителю было всего 30 лет. У погибшего полицейского осталась трехмесячная дочь.

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