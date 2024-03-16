Без отца осталась маленькая дочь: в результате удара РФ по Одессе погиб полицейский Андрей Боярский. Фото

В результате ракетного удара войск РФ по Одессе 15 марта погиб полицейский Андрей Боярский. Правоохранителю было всего 30 лет.

У погибшего полицейского осталась трехмесячная дочь. Об этом сообщили в Великодальницкой территориальной громаде.

"Война, с которой захватническая Россия пришла на территорию нашего государства, продолжает забирать жизни украинцев. Боярский Андрей Валерьевич погиб 15 марта 2024 года в городе Одессе от вражеских ракетных обстрелов, во время выполнения служебных обязанностей. Ему было 30 лет... Без отца осталась трехмесячная дочь", – говорится в сообщении.

В Великодальницком сельском совете, где работает мать погибшего правоохранителя, рассказали, что Андрей Боярский на протяжении длительного времени работал следователем в Беляевском районном отделе полиции. В последнее время служил в Национальной полиции, имел звание капитана.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть самого родного человека – огромное испытание. Пусть добрые, светлые воспоминания о покойном навсегда останутся в памяти родных, коллег, всех, кто знал его, любил и чтил. Скорбим вместе с вами, разделяем ваше материнское горе и боль. Пусть Всемилостивый Господь примет Его светлую и искреннюю душу и поселит там, где праведные покоятся", – обратились коллеги из Великодальницкого сельсовета к маме погибшего полицейского, Ольге Боярской.

Напомним, днем 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. До конца суток, по данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, было известно о 20 погибших (среди которых медик и спасатель ГСЧС) и 55 раненых. В больницах на 09:00 16 марта находились 40 человек. Девять человек – в тяжелом состоянии.

16 марта в Одессе объявлен День траура.