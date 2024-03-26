Защищал Украину до последнего вздоха: на фронте погиб старший солдат Александр Дорофей из Ивано-Франковска. Фото

На щите с войны против российских оккупантов вернулся в родное Прикарпатье старший солдат Александр Дорофей. Свой последний бой он принял 19 марта 2024 года.

Прощание с воином состоится 27 марта в Ивано-Франковске. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Погибшему Герою навсегда останется 31 год.

Александр Дорофей родился 10 июня 1992 года в Ивано-Франковске. Там же он окончил высшее профессиональное училище №13.

На фронте он воевал один год, говорится в сообщении учебного заведения. Александр Дорофей правдой и волей стоял за Украину.

Захоронение воина состоится 27 марта в 12:00 на Аллее Героев на кладбище в селе Чукаловка.

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Отбивая врага на южном направлении фронта, погиб 37-летний солдат Петр Хомяк родом из Хмельницкой области. У него осталось трое детей.