Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

На фронте в Украине погиб старший солдат Василий Гома. 37-летний боец был родом из села Гринева Виньковецкой громады в Хмельницкой области.

О тяжелой потере сообщили в Facebook Виньковецкого поселкового совета. Жизнь Героя оборвалась 23 марта.

В некрологе отметили, что защитник был старшим оператором взвода противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов. Встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Представители местных властей выразили искренние соболезнования семье воина.

"Вечная память Герою, он всегда останется в наших сердцах воплощением мужества, героизма и преданности своей стране", – отметили в сообщении.

Напомним, вблизи населенного пункта Константинопольское Донецкой области погиб старший солдат Александр Пархомчук. 25-летний воин был родом из села Веснянка Подгайцевской громады. Жизнь Героя оборвалась в результате авиаудара, нанесенного российскими оккупационными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На щите с войны против российских оккупантов вернулся в родное Прикарпатье старший солдат Александр Дорофей. Свое последнее сражение он принял 19 марта 2024 года.

– 18 марта на фронте погиб молодой воин Михаил Бикетов с позывным "Рыжий". Житель Днепра писал электронную музыку и стихи, до полномасштабного вторжения был волонтером.